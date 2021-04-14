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الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لنحو 1500 إصابة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن " التوزيع الجغرافي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم ، كان كالاتي:

عدد الاصابات 1451 موزعة كالآتي :

ابو دشير ----------------37

ابو غريب ----------------86

الاسكان----------------24

الاعلام ----------------45

البياع ----------------24

التاجي ----------------26

التراث ----------------11

الحارثية ----------------16

الحرية ----------------46

الخطيب ----------------17

الدورة ----------------71

الدولعي ----------------18

الرحمانية ----------------15


السيدية ----------------38

الشالجية ----------------19

الشرطة الخامسة ---------18

الشرطة الرابعة -----------20

الشعلة ----------------66

الصالحية ---------------11

الطارمية ----------------23

الطوبجي----------------24

العامرية ----------------28

العطيفية ----------------13

العلاوي ----------------32

الغزالية ----------------49

القادسية ----------------26

الكاظمية ----------------45

اللطيفية ----------------33

المحمودية ----------------75

المعالف ----------------14

المكاسب ----------------12

المنصور ----------------33

المواصلات ---------------11

النصر والسلام -------------28

الوشاش ----------------39

اليرموك ----------------49

اليوسفية ----------------15

جكوك ----------------16

حي الجامعة -------------38

حي الجهاد ---------------50

حي الخضراء ---------------28

حي العامل ----------------35

حي العدل ---------------35

حي الفرات ----------------16

سبع البور ----------------11

سويب ----------------17

شارع حيفا ----------------15

كرادة مريم ----------------9

مج الايادي ----------------1

ناحية الرشيد ---------------15

سكنة جانب الرصافة----------12

الشفاء:

692

الوفيات:

1

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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