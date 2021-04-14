يمكن تكون انت!

بغداد - ياسين صفوان - ما بقى شي وراح نعرف صاحب الحظ السعيد اللي راح يربح سيارة الأحلام الثاثنة المقدمة من آسياسيل وهي من طراز Mercedes AMG GTR.

بعدما فاز محمد طعمة شجر بسيارة الأحلام الأولى. موعد السحب هو يوم الخميس 15/4/2021 الساعة 5:00 مساءً، وراح نكون وياكم في بث مباشر عبر التلفزيون ومنصاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي لنقل وقائعه. إشترك في باقات الإنترنت من آسياسيل عن طريق الاتصال على الرقم #299* أو تطبيق آسياسيل وزيد فرصتك بالفوز، ولا تنسى، الأحلام تتحقق ويه آسياسيل!