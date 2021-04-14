بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأربعاء، أن العراق يسعى لاستثمار 300 مقمق من الغاز المصاحب للعمليات النفطية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الوزير "ترأس أجتماعاً ضم رئيس شركة CEPC الصينية المقاول المنفذ لمشروع غاز الحلفاية ورئيس شركة بتروجاينا المشغل الرئيس لحقل الحلفاية النفطي وعدد من المسؤولين فيها ، فيما حضر عن وزارة النفط وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب ومدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم وعدد من المسؤولين في الدوائر المعنية".



وشدد إسماعيل، بحسب البيان على "أهمية تسريع خطط الوزارة في تنفيذ مشروع استثمار الغاز المصاحب في حقل الحلفاية النفطي بمحافظة ميسان لأهميته الاقتصادية والتنموية"، مشيراً إلى أن "العراق يهدف إلى استثمار (300) مقمق مليون قدم مكعب قياسي باليوم، من الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الحلفاية، وان نهاية عام 2022 سيشهد تحقيق هذا الهدف".