مُكافحة الإرهاب يُحبط مُخططا إرهابيا لعصابات داعـش في ديالى (صور)

وقال رسول في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، جهاز مُكافحة الإرهاب يُحبط مُخطط إرهابي لعصابات داعـش التكفيرية كان يستهدف من خلاله المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في إحدى أسواق مُحافظة ديالى".وأشار البيان إلى "القبض على ارهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية ، وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ هذه العملية الإرهابية".