شؤون السيطرات تحصي عملياتها خلال الشهر الماضي

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "تمكنت خلال الشهر الماضي من ضبط ٣٨ عجلة مسروقة من خلال التفتيش الدقيق واستخدام حاسبة السرقات".

وأشارت إلى أنها "تمكنت أيضاً من القبض على ٢٠ مطلوباً صادرة بحقهم أوامر قبض وتحري وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، مؤكدةً "تسليم المطلوبين إلى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

