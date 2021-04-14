الخلية تعلن اعتقال متهمين وضبط أسلحة و 'كاتيوشا' في بغداد

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من قيادة عمليات بغداد شرَعت بواجب تفتيش في مناطق عدة من بغداد ضمن قاطع مسؤوليتها".

وأضافت، أن "القوة ألْقت القبض على 7 متهمين، وعثرت على بندقية m4 مع عتاد 150 أطلاقة وصاروخ كاتيوشا و 10 مسدسات وعتاد متنوع 429 أطلاقة وجهاز موتوريلا".

