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انت الان تتابع خبر تعاني من الصداع أثناء الصيام؟.. وصفات سحرية للتغلب عليه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لا شك أن الصداع هو أكثر التجارب المزعجة التي يتعرض لها الكثيرون في وقتنا الحاضر، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على سير حياتهم اليومية.
فيما يلي مجموعة من الوصفات الطبيعية للتخلص من آلام الرأس، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أونلاين:
شاي القرفة والريحان
اغلي الماء بعود القرفة لمدة 10 دقائق. ثم ضع أوراق الريحان والنعناع في كوب واسكب مزيج القرفة فوقه وغطيه لمدة دقيقتين.
عصير التفاح والكركم
المكونات
عصير ليمون - ملعقة صغيرة
خل التفاح - ملعقة صغيرة
الزنجبيل المفروم - ¼ ملعقة صغيرة
مسحوق الكركم - ملعقة صغيرة
فلفل أسود - ملعقة صغيرة
ماء - 1 كوب
لتحضير هذا الشاي، اغلي الماء وأضف جميع المكونات الأخرى وانقعه لمدة 5-8 دقائق.
القرنفل والزنجبيل
يمكن للقرنفل أن يعالج الصداع والتوتر بشكل طبيعي عن طريق تقليل التهاب الخلايا العصبية وتحسين الدورة الدموية. وهو فعال للغاية في السيطرة على الألم ويستخدم على نطاق واسع لتخفيف آلام الأسنان. من ناحية أخرى، يتحكم الزنجبيل في الغثيان وقد استخدم كعلاج قديم للصداع.
المكونات
قرنفل - 2 قطعة
شرائح الزنجبيل - 2 قطعة
النعناع - 3-4 أوراق
شريحة ليمون واحدة
ماء - 1.5 كوب
لتحضير هذا الشاي، اغلي الماء مع القرنفل وشرائح الزنجبيل لمدة 2-3 دقائق وانقعه لمدة 5 دقائق. ضع شرائح النعناع والليمون في كوب وصب المزيج فوقه.
شاي الكركديه
لعمل مزيج الشاي هذا، اغسل زهرة الكركديه بالماء البارد. خذ البتلات فقط، ولا تستخدم البراعم لأنها ذات طعم مر. ضع 300 مل من الماء في الخلاط وأضف مزيج البتلات مع بعض مكعبات الثلج. اسكب الكركديه، ثم أضف عصير الليمون وغصناً من النعناع فوقه.