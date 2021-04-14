تعاني من الصداع أثناء الصيام؟.. وصفات سحرية للتغلب عليه

بغداد - ياسين صفوان - لا شك أن الصداع هو أكثر التجارب المزعجة التي يتعرض لها الكثيرون في وقتنا الحاضر، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على سير حياتهم اليومية.

ويعتقد معظمنا أن تناول المسكنات هو الملاذ الوحيد للتخلص من آلام الرأس، دون أن يعرفوا بوجود علاجات طبيعية تتسم بفاعليتها لمحاربة الصداع. فيما يلي مجموعة من الوصفات الطبيعية للتخلص من آلام الرأس، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أونلاين:



شاي القرفة والريحان

وفقًا للدكتور شيلبي كولشريشتا، وهو طبيب استشاري ورئيس الخدمات السريرية في مستشفى أنتارا الهندي، فإن تناول القليل من القرفة يمكن أن يصنع المعجزات، لأنها تعمل كمسكن طبيعي للألم وهي فعالة بشكل خاص في حالة الصداع. وبالمثل، فإن إضافة الريحان إلى الشاي الخاص بك له خصائص مضادة للالتهابات ويعمل بمثابة مرخي للعضلات للصداع الناتج عن الإجهاد.



اغلي الماء بعود القرفة لمدة 10 دقائق. ثم ضع أوراق الريحان والنعناع في كوب واسكب مزيج القرفة فوقه وغطيه لمدة دقيقتين. وفقًا للدكتور شيلبي كولشريشتا، وهو طبيب استشاري ورئيس الخدمات السريرية في مستشفى أنتارا الهندي، فإن تناول القليل من القرفة يمكن أن يصنع المعجزات، لأنها تعمل كمسكن طبيعي للألم وهي فعالة بشكل خاص في حالة الصداع. وبالمثل، فإن إضافة الريحان إلى الشاي الخاص بك له خصائص مضادة للالتهابات ويعمل بمثابة مرخي للعضلات للصداع الناتج عن الإجهاد.اغلي الماء بعود القرفة لمدة 10 دقائق. ثم ضع أوراق الريحان والنعناع في كوب واسكب مزيج القرفة فوقه وغطيه لمدة دقيقتين. عصير التفاح والكركم

وفقًا للشيف أرون كارارا، فإن إضافة عصير التفاح غير المصفى الخام إلى مزيج الشاي الخاص بك يمكن أن يساعد في التخلص من المخاط الزائد وبالتالي تخفيف الضغط على الجيوب الأنفية. الكركم والزنجبيل كلاهما مضاد للالتهابات. يعمل الفلفل الأسود أيضًا كمسكن طبيعي للألم. وبالتالي، فهو يساعد في علاج الصداع الناجم عن احتقان الجيوب الأنفية. وفقًا للشيف أرون كارارا، فإن إضافة عصير التفاح غير المصفى الخام إلى مزيج الشاي الخاص بك يمكن أن يساعد في التخلص من المخاط الزائد وبالتالي تخفيف الضغط على الجيوب الأنفية. الكركم والزنجبيل كلاهما مضاد للالتهابات. يعمل الفلفل الأسود أيضًا كمسكن طبيعي للألم. وبالتالي، فهو يساعد في علاج الصداع الناجم عن احتقان الجيوب الأنفية. المكونات

عصير ليمون - ملعقة صغيرة

خل التفاح - ملعقة صغيرة

الزنجبيل المفروم - ¼ ملعقة صغيرة

مسحوق الكركم - ملعقة صغيرة

فلفل أسود - ملعقة صغيرة

ماء - 1 كوب

لتحضير هذا الشاي، اغلي الماء وأضف جميع المكونات الأخرى وانقعه لمدة 5-8 دقائق. القرنفل والزنجبيل





يمكن للقرنفل أن يعالج الصداع والتوتر بشكل طبيعي عن طريق تقليل التهاب الخلايا العصبية وتحسين الدورة الدموية. وهو فعال للغاية في السيطرة على الألم ويستخدم على نطاق واسع لتخفيف آلام الأسنان. من ناحية أخرى، يتحكم الزنجبيل في الغثيان وقد استخدم كعلاج قديم للصداع. يمكن للقرنفل أن يعالج الصداع والتوتر بشكل طبيعي عن طريق تقليل التهاب الخلايا العصبية وتحسين الدورة الدموية. وهو فعال للغاية في السيطرة على الألم ويستخدم على نطاق واسع لتخفيف آلام الأسنان. من ناحية أخرى، يتحكم الزنجبيل في الغثيان وقد استخدم كعلاج قديم للصداع. المكونات

قرنفل - 2 قطعة

شرائح الزنجبيل - 2 قطعة

النعناع - 3-4 أوراق

شريحة ليمون واحدة

ماء - 1.5 كوب

لتحضير هذا الشاي، اغلي الماء مع القرنفل وشرائح الزنجبيل لمدة 2-3 دقائق وانقعه لمدة 5 دقائق. ضع شرائح النعناع والليمون في كوب وصب المزيج فوقه. شاي الكركديه

