علاوي: المال السياسي والسلاح المنفلت بدءا يلعبان دوراً واضحاً في المشهد الانتخابي

وقال علاوي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الاونة الاخيرة ظهرت اجراءات وسلوكيات لا تتفق مطلقاً مع الشعارات التي رفعت لأجل الوصول الى انتخابات نزيهة ومستقلة، من خلال محاولة الاستحواذ على مواقع مهمة في مفوضية الانتخابات وبطريقة غير مقبولة مطلقاً".واضاف البيان ان "المال السياسي بدأ -كالعادة- يلعب دوراً واضحاً في المشهد الانتخابي فضلاً عن فوضى السلاح المنفلت واستمرار التظاهرات التي تندد بالوضع المأساوي الذي وصلت اليه العملية السياسية".

وتابع انه "من هذا المنطلق، نجدد تحذيرنا من ان اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف دون ايجاد حل لتلك المشاكل، لن يحقق اي اصلاح منتظر، بل وسيزيد من نسبة العزوف الشعبي عن المشاركة فيها ويؤدي الى نتائج كارثية".



واكمل البيان ان "توفير البيئة المناسبة والمناخ الملائم لانتخابات نزيهة اصبح ضرورة قصوى، وهو ما يحتم على الحكومة ومجلس النواب الموقر والقوى السياسية الوطنية العمل على تهيئة الاجواء المناسبة لاجرائها بقدر مقبول من النزاهة، والا فلا داعي لاجراء انتخابات ستزيد من مأساة ابناء شعبنا ومعاناتهم".