بالصور: رفع سيطرات رئيسية في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلن قائد عمليات الانبار، اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الاربعاء، رفع سيطرات رئيسية في المحافظة.

وقال الغنام في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وايمانا منا بتقديم كل مامن شأنه تسهيل حياة المواطنيين وجهنا باتخاذ الاجراءات التي من شائنها تخفيف السيطرات والتي كانت تعيق حركة المواطنيين والعجلات في المحافظة".



واضاف البيان انه "تم اصدار الاوامر برفع سيطرة مدخل القادسية الثانية وسيطرة تقاطع الحوراء بعد ان فرضت قطعاتنا الامن والاستقرار في محافظة الانبار".