النزاهة تضبط حالات هدر واستحواذ على المال العام في صلاح الدين

وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه،ان"ملاكاتها في مكتب تحقيق صلاح الدين التي انتقلت إلى مجمع حبوب بيجي، قامت بضبط المُتَّهمين اللذينِ يعملان بصفة (فاحص مختبر)؛ لثبوت قيامهما بهدر المال العام، مُبيّنةً "أنهما قاما بتصنيف كمية (3,000) آلاف طنٍّ من مادة الحنطة المُتسلَّمة للموسم الزراعيِّ 2020، باعتبارها درجة أولى، في حين إن الفحوصات المختبريَّة أشارت إلى وجود تفحُّم فيها".وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، اضافت ان"ملاكات مكتب صلاح الدين التي انتقلت الى المصرف الزراعيِّ – فرع تكريت تمكنت من ضبط أصل صكٍّ مصروفٍ نقداً من حساب شركة ما بين النهرين العامَّة إلى معمل الذرة الصفراء في صلاح الدين؛ لغرض حفر بئرٍ ارتوازيٍّ، دون أن يتمَّ تنفيذ المشروع على أرض الواقع، على الرغم من صرف المبالغ المُخصَّصة له منذ عام 2018".

وبيَّنت أنه" تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

