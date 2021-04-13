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وزير الصحة النمساوي يستقيل ويحدد 'سبباً غريباً'

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الصحة في النمسا رودولف أنشوبر البالغ 60 عاما ويشغل منصبه منذ يناير 2020، أنه قرر الاستقالة من منصبه بسبب الإرهاق.
وقال أنشوبر: "في أسوأ أزمة صحية منذ عقود، تحتاج الجمهورية إلى وزير صحة مناسب بنسبة 100٪ وهذا ليس أنا حاليا.. أنا مرهق"، مشيرا إلى أن "الـ15 شهرا التي قضيتها في هذا المنصب، شعرت وكأنها 15 عاما".

وأوضح أنه يعاني من عدد من المشاكل الصحية منها ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الدورة الدموية والسكري.


وأضاف: "أعتقد أنه على الرغم من الأخطاء التي تم ارتكابها في مواجهة جائحة ، قمنا بالعديد من الأمور الصحيحة".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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