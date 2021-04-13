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قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، تم فيها بحث مستجدات الاحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إنه بعد ان ناقش مجلس الوزراء ما مدرج ضمن جدول اعماله، اصدر القرارات الاتية:

اولا/ تعد شركتا ( المفاخر للوكالات التجارية والتصدير محدودة المسؤولية، والبشائر التجارية المحدودة)، منحلتين بحكم القانون، وتؤول عوائد تصفية الشركتين المذكورتين آنفا واموالهما الى وزارة المالية.

ثانيًا/ الموافقة على إصدار نظام التعديل الأول لنظام مجالس الآباء والمعلمين رقم (1) لسنة 1994، إستنادًا الى أحكام البند (ثالثأ) من المادة(80) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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