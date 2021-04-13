اخبار العالم / اخبار العراق

بالوثائق.. سحب يد مدير عام صحة ديالى بسبب 'الفساد'

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

انت الان تتابع خبر بالوثائق.. سحب يد مدير عام صحة ديالى بسبب 'الفساد' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صادق وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، على قرار سحب يد مدير عام دائرة صحة ديالى.
وقال مكتب النائب جواد الموسوي في بيان، حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "التميمي صادق قرار سحب يد مدير عام دائرة صحة ديالى، بناءً على الطلب الرسمي للموسوي الذي بين فيه الكثير من ابواب الفساد المالي والاداري في دائرة صحة ديالى وخصوصا ملف شراء الاجهزة الطبية"، بحسب البيان.

في ما يلي نص الوثائق:
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا