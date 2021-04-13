بالوثائق.. سحب يد مدير عام صحة ديالى بسبب 'الفساد'

بغداد - ياسين صفوان - صادق وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، على قرار سحب يد مدير عام دائرة صحة ديالى.

وقال مكتب النائب جواد الموسوي في بيان، حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "التميمي صادق قرار سحب يد مدير عام دائرة صحة ديالى، بناءً على الطلب الرسمي للموسوي الذي بين فيه الكثير من ابواب الفساد المالي والاداري في دائرة صحة ديالى وخصوصا ملف شراء الاجهزة الطبية"، بحسب البيان.



في ما يلي نص الوثائق: