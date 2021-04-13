مرجع ديني يوجب اخذ لقاح كورونا

وجاء في سؤال وجه إلى المرجع المدرسي، ما نصه: "نرجو بيان رأيكم الشرعي حول لقاح كورونا، هل يجب علينا أخذ اللقاح، أم أن كل شخص مخيَّرٌ في ذلك؟".

وأجاب المدرسي، بالقول: "إذا كان عدم أخذ اللقاح فيه احتمال الضرر البالغ كالوفاة للشخص نفسه أو للآخرين، وكان اللقاح موثوقاً بشهادة المختصين، وجب أخذه دفعاً للضرر الكبير".

