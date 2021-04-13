انت الان تتابع خبر مرجع ديني يوجب اخذ لقاح كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفتى المرجع الديني، السيد محمد تقي المدرسي، اليوم الثلاثاء، بوجوب أخذ لقاحات كورونا "دفعاً للضرر الكبير".
وجاء في سؤال وجه إلى المرجع المدرسي، ما نصه: "نرجو بيان رأيكم الشرعي حول لقاح كورونا، هل يجب علينا أخذ اللقاح، أم أن كل شخص مخيَّرٌ في ذلك؟".
وأجاب المدرسي، بالقول: "إذا كان عدم أخذ اللقاح فيه احتمال الضرر البالغ كالوفاة للشخص نفسه أو للآخرين، وكان اللقاح موثوقاً بشهادة المختصين، وجب أخذه دفعاً للضرر الكبير".
وأجاب المدرسي، بالقول: "إذا كان عدم أخذ اللقاح فيه احتمال الضرر البالغ كالوفاة للشخص نفسه أو للآخرين، وكان اللقاح موثوقاً بشهادة المختصين، وجب أخذه دفعاً للضرر الكبير".