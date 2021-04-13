الكاظمي يعلن زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، إن "متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الاجراءات البيروقراطية من أولويات الحكومة وعلى جميع الوزراء بذل المزيد من الجهود لتوفير هذه الاحتياجات"، مضيفاً "جئنا لخدمة المواطنين وتجاوز التحديات التي يمر بها البلد وليس لهدف سياسي، لدينا مساحات نجحنا فيها ومساحات اخرى تحتاج الى متابعة وعمل متزايد".وجدد توجيهاته، لوزارة التجارة "بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وان تبذل اقصى جهودها"، مشيراً إلى أن "زيادة اسعار السلع اغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالاسعار".

وأضاف "نجحنا في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الاجراءات الاصلاحية التي قمنا بها".

وتاب الكاظمي "وزارة الصحة قامت بجهد لتوفير اللقاحات لوباء كورونا ومهم جدا ان يكون هناك تشجيع للمواطنين لاخذ اللقاح".

