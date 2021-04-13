القبض على 91 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة في كركوك والبصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على 91 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي كركوك والبصرة.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة مشتركة من لواء 61 في الفرقة الخاصة ومديرية أمن كركوك، ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، نفذت واجب تفتيش، أسفر عن إلقاء القبض على 6 مطلوبين وفق أحكام المادة 4/1 إرهاب".



وأضاف البيان أن "قوة مشتركة أخرى من قيادة عمليات البصرة، وبهدف إلقاء القبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، وبناء على معلومات استخبارية، تمكنت من القبض على (85) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة".

