تدمير كهوف لداعش بضربات جوية عراقية في سلسلة جبال حمرين

بغداد - ياسين صفوان - نفذت طائرات F_16 العراقية، اليوم الثلاثاء، اربع ضربات جوية استهدفت عناصر داعش في جبال حمرين.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة العمليات الثانية لجهاز مكافحة الارهاب، نفذت طائرات F_16 العراقية اربع ضربات جوية، استهدفت خلالها كهوف في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".



واضاف البيان ان "هذه الضربات ادت الى تدمير تلك الكهوف وقتل من فيها من عناصر إرهابية".