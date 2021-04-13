انت الان تتابع خبر مصرف الرشيد يحدد نسبة الفائدة لسلف المحقق العدلي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن نسبة فائدة السلفة الممنوحة للمحقق العدلي .
وذكر المكتب الاعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف حدد نسبة الفائدة للسلف الممنوحة للمحقق العدلي والتي تتراوح مابين (١٥-٥٠) مليون دينار كحد اعلى"، مشيرا الى ان "النسبة تبلغ 5 % تسدد بنظام القسط الثابت".
واضاف ان "التسديد يبدأ من الشهر الذي يلي شهر المنح وبمدة (١٠) سنوات وبشرط ان لايكون بذمته سلفة سابقة غير مسددة بالكامل".
واضاف ان "التسديد يبدأ من الشهر الذي يلي شهر المنح وبمدة (١٠) سنوات وبشرط ان لايكون بذمته سلفة سابقة غير مسددة بالكامل".