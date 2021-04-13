مصرف الرشيد يحدد نسبة الفائدة لسلف المحقق العدلي

بغداد - ياسين صفوان - اعلن المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن نسبة فائدة السلفة الممنوحة للمحقق العدلي .

وذكر المكتب الاعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف حدد نسبة الفائدة للسلف الممنوحة للمحقق العدلي والتي تتراوح مابين (١٥-٥٠) مليون دينار كحد اعلى"، مشيرا الى ان "النسبة تبلغ 5 % تسدد بنظام القسط الثابت".



واضاف ان "التسديد يبدأ من الشهر الذي يلي شهر المنح وبمدة (١٠) سنوات وبشرط ان لايكون بذمته سلفة سابقة غير مسددة بالكامل".