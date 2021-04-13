'ذا روك' الى الرئاسة الأميركية... بشرط واحد!

وأضاف جونسون (48 عاما)، وهو أحد أكثر الممثلين شعبية وأعلاهم أجرا في الولايات المتحدة، في مقابلة بُثت يوم امس الاثنين ونقلتها وكالة "رويترز": "لدي أمل بتوحيد هذا البلد، وأشعر أيضا أنه إذا كان هذا ما يريده الناس، فسوف أفعله".

ولم يحدد المصارع المحترف السابق أي الحزبين سيمثله، أو متى قد يخوض السباق الانتخابي الرئاسي. لكنه قال إنه سيفعل ذلك إذا أحس بأنه يتمتع بالتأييد الكافي بين مواطني الولايات المتحدة.

جاءت تصريحاته في أعقاب استطلاع للرأي العام عبر الإنترنت نشرته شركة "بيبلساي" لقياس توجهات المستهلكين، الأسبوع الماضي، ووجد أن 46% من الأمريكيين سيفكرون في التصويت لجونسون.

وينضم جونسون إلى قائمة طويلة من المشاهير الأمريكيين الذين خاضوا الانتخابات على منصب سياسي، ومن بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب نجم تلفزيون الواقع سابقا.



تصدر المصارع السابق قائمة مجلة "فوربس" للممثلين الأعلى دخلا في العالم للعام الثاني على التوالي. وقالت المجلة إنه حصل على 89.4 مليون دولار في الفترة من حزيران/ يونيو 2018 إلى حزيران/يونيو 2019.