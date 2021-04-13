انت الان تتابع خبر لن تصدقوا... نواة التّمر علاجكم السحريّ في رمضان! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولا ينتبه كثيرون إلى فوائد نواة التمر، ويعتادون على التخلص منها، دون معرفة أن فوائدها لا تقل عن فوائد التمرة نفسها، ولا تقل قيمة أو عناصر غذائية لصحة الإنسان. وتوضح خبيرة التغذية إيمان مصطفى ميره، في تصريح لموقع "سكاي نيوز" أهمية نواة التمر وضرورة استخدامها ضمن الطرق الطبيعية المفيدة للجسم.



وأكدت أن تناول مسحوق النواة من العوامل المهمة في خفض الوزن لدى من يعانون من السمنة، كما أنها تضاعف معدلات الحرق، وتعد الاختيار الأمثل لمرضى السكري، لأنها تضبط نسبة السكر في الدم. وأكدت أن تناول مسحوق النواة من العوامل المهمة في خفض الوزن لدى من يعانون من السمنة، كما أنها تضاعف معدلات الحرق، وتعد الاختيار الأمثل لمرضى السكري، لأنها تضبط نسبة السكر في الدم. وصفة تخسيس طبيعية من نواة التمر