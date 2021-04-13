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من سيفوز بالليغا.. المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - وعلى بعد 8 جولات فقط من إسدال الستار على منافسات "الليغا" لهذا الموسم، يتصدر أتلتيكو مدريد، الباحث عن لقبه الأول منذ العام 2014، ترتيب المسابقة، برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ، وبفارق نقطتين عن الثالث، ما يعد بصراع مشوق ومشتعل حتى نهاية الدوري، علما بأن "الأتلتيكو" و"البارسا"، سيلتقيان في قمة المرحلة الـ35 (قبل 3 جولات من ختام الدوري).

وفي ما يلي المباريات الثمانية المتبقية للأندية الثلاثة المرشحة بقوة للفوز بلقب "الليغا" هذا الموسم:

الجولة 31 من "الليغا"

أتلتيكو مدريد – ويسكا، قادش - ريال مدريد، برشلونة - خيتافي

الجولة 32

أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد - ريال بيتيس، فياريال - برشلونة

الجولة 33

أتلتيكو مدريد – إيبار، خيتافي - ريال مدريد، برشلونة - غرناطة

الجولة 34

إلتشي - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – أوساسونا، فالنسيا - برشلونة


الجولة 35

برشلونة - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – إشبيلية، برشلونة - أتلتيكو مدريد

الجولة 36

أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد، غرناطة - ريال مدريد، ليفانتي - برشلونة

الجولة 37

أتلتيكو مدريد – أوساسونا، أتلتيك بيلباو - ريال مدريد، برشلونة - سيلتا فيجو

الجولة 38

بلد الوليد - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – فياريال، إيبار - برشلونة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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