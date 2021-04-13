بلد الوليد - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – فياريال، إيبار - برشلونة.

أتلتيكو مدريد – أوساسونا، أتلتيك بيلباو - ريال مدريد، برشلونة - سيلتا فيجو

أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد، غرناطة - ريال مدريد، ليفانتي - برشلونة

برشلونة - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – إشبيلية، برشلونة - أتلتيكو مدريد

إلتشي - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – أوساسونا، فالنسيا - برشلونة

أتلتيكو مدريد – إيبار، خيتافي - ريال مدريد، برشلونة - غرناطة

أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد - ريال بيتيس، فياريال - برشلونة

أتلتيكو مدريد – ويسكا، قادش - ريال مدريد، برشلونة - خيتافي

الجولة 31 من "الليغا"

انت الان تتابع خبر من سيفوز بالليغا.. المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية