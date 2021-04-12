الصحة تكشف عن 'زيادة كبيرة' بالراقدين بالمستشفيات بسبب كورونا

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الصحة، الاثنين، عن "زيادة كبيرة" بالراقدين بالمستشفيات بسبب كورونا.

ودعت الصحة في بيان لها، المواطنين إلى "الابتعاد عن إقامة دعوات الإفطار خلال شهر رمضان"، مؤكدة "تسجيل "زيادة كبيرة بالمرضى الراقدين بالمستشفيات نتيجة الإصابة بفايروس كورونا".

كما دعت المواطنين الى "ضرورة الإسراع بأخذ اللقاح للحد من خطورة كورونا".

واعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 7953 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 5679 حالة للشفاء، و 44 حالة وفاة.