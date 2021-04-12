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صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ 1818 إصابة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 1818 موزعة كالآتي :

أبو دشير -----------------46

أبو غريب ----------------106

الإسكان------------------30

الاعلام-------------------31

البياع-------------------41

التاجي------------------34

التراث ------------------23

الحارثية------------------23

الحرية------------------80

الخطيب------------------30

الدورة------------------83

الدولعي------------------34

الرحمانية -----------------33


السيدية-----------------53

الشالجية------------------ 34

الشرطة الخامسة------------21

الشرطة الرابعة--------------15

الشعلة-------------------65

الصالحية -----------------25

الطوبجي----------------- 29

العامرية------------------ 49

العطيفية------------------ 35

العلاوي------------------ 20

الغزالية------------------ 85

القادسية------------------ 32

الكاظمية-----------------62

اللطيفية------------------19

المحمودية----------------58

المعالف------------------23

المكاسب----------------- 21

المنصور------------------ 56

المواصلات----------------23

النصر والسلام--------------31

الوشاش-------------------26

اليرموك ------------------40

اليوسفية----------------- 6

جكوك--------------------33

حي الجامعة--------------- 62

حي الجهاد----------------59

حي الخضراء ---------------34

حي العامل-----------------45

حي العدل-----------------47

حي الفرات----------------23

سويب ------------------23

شارع حيفا-----------------20

كرادة مريم-----------------20

ناحية الرشيد ---------------17

سكنة جانب الرصافة---------8

محافظة النجف ------------1

محافظة البصرة -----------1

محافظة بابل---------------2

محافظة كربلاء--------------1

الشفاء:

1401

الوفيات:

4

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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