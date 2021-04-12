انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ 1818 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل
عدد الاصابات 1818 موزعة كالآتي :
أبو دشير -----------------46
أبو غريب ----------------106
الإسكان------------------30
الاعلام-------------------31
البياع-------------------41
التاجي------------------34
التراث ------------------23
الحارثية------------------23
الحرية------------------80
الخطيب------------------30
الدورة------------------83
الدولعي------------------34
الرحمانية -----------------33
السيدية-----------------53
الشالجية------------------ 34
الشرطة الخامسة------------21
الشرطة الرابعة--------------15
الشعلة-------------------65
الصالحية -----------------25
الطوبجي----------------- 29
العامرية------------------ 49
العطيفية------------------ 35
العلاوي------------------ 20
الغزالية------------------ 85
القادسية------------------ 32
الكاظمية-----------------62
اللطيفية------------------19
المحمودية----------------58
المعالف------------------23
المكاسب----------------- 21
المنصور------------------ 56
المواصلات----------------23
النصر والسلام--------------31
الوشاش-------------------26
اليرموك ------------------40
اليوسفية----------------- 6
جكوك--------------------33
حي الجامعة--------------- 62
حي الجهاد----------------59
حي الخضراء ---------------34
حي العامل-----------------45
حي العدل-----------------47
حي الفرات----------------23
سويب ------------------23
شارع حيفا-----------------20
كرادة مريم-----------------20
ناحية الرشيد ---------------17
سكنة جانب الرصافة---------8
محافظة النجف ------------1
محافظة البصرة -----------1
محافظة بابل---------------2
محافظة كربلاء--------------1
الشفاء:
1401
الوفيات:
4