الغانمي يؤكد على ضرورة تأمين الشريط الحدودي بالكامل

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، على ضرورة تأمين الشريط الحدودي بالكامل.

وقال مكتب الغانمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "تفقد برفقة رئيس أركان الجيش، وقائد حرس الحدود، الشريط الحدودي ضمن قاطع الفرقة السادسة، كما زار مقر الفرقة العشرين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى"، لافتا الى أن "الغانمي أكد على استمرارية العمل في تأمين الشريط الحدودي بشكل كامل، ومنع التسلل والتهريب الذي يفتك باقتصاد البلاد، فضلا عن منع تسلل العناصر الإرهابية على وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بتأمين الحدود".



واجتمع الغانمي، بحسب البيان، "بعدد من القيادات والضباط والمنتسبين ووجه بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

