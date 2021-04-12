تقرير: إدارة بايدن تسقبل أقل عدد من اللاجئين في التاريخ الأمريكي

وحسب تقرير للجنة فمن المتوقع أن تقبل الإدارة الأمريكية أقل من نصف العدد الذي سمح به الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2020، على الرغم من اتخاذ الإدارة الحالية إجراءات لعكس سياسات ترامب تجاه اللاجئين.وأوضحت أنه تم قبول 2050 لاجئا فقط في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، مشيرة إلى أنه وفق الوتيرة الحالية، فمن المقرر أن تسمح الحكومة الفدرالية بدخول 4510 لاجئا هذا العام.

وكانت إدارة ترامب سمحت بدخول 11841 لاجئا في 2020، وهو ما كان في السابق يعتبر أقل عدد من قبول اللاجئين منذ بدء برنامج إعادة توطين اللاجئين في 1980.