الاعرجي وشمخاني: داعش مرتبط بأمريكا

وذكر الاعرجي خلال لقاءه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، إن "إيران كان لها دوراً استراتيجياً في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيا الى توسيع التعاون مع الجمهورية الاسلامية في جميع المجالات"، بحسب "إرنا".وأضاف، أن "تقسيم الجماعات الإرهابية إلى جيدة وسيئة، وتطبيق معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب، لن يؤدي الا للمزيد من الدعم للجماعات الإرهابية".

بدوره، اعتبر شمخاني، أن "الاسراع في تنفيذ قانون البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الامريكية من العراق سيساهم في تقوية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

واشار شمخاني الى أن الوجود العسكري الامريكي يُعد من أبرز عوامل الارهاب وعدم الاستقرار، مؤكدا ان "هناك معلومات موثقة تثبت دعم امريكا لداعش واعادة انتشار عناصره في مناطق مختلفة من العراق لتوتير الوضع الأمني بهدف بقاء القوات الامريكية في هذا البلد".