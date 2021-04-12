اخبار العالم / اخبار العراق

رئيس الجمهورية: لا بديل عن تعزيز سيادة القانون

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: لا بديل عن تعزيز سيادة القانون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين، أنه لا بديل عن تعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، إبراهيم بحر العلوم، لبحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، والجهود الرامية إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة نزيهة تعزز ثقة المواطن في العملية السياسية".

وشدد صالح على، أنه "لا بديل عن تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية القائمة على إرساء روح المواطنة والعمل على توفير متطلبات عراق آمن مستقر ذي سيادة كاملةً، تشترك في إنجاز متطلباته الفعاليات المجتمعية والفاعلين السياسيين ومراكز التفكير السياسي ومنظمات المجتمع المدني ومراكز القرار السياسي".
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا