انت الان تتابع خبر الكاظمي: ميناء الفاو يرى خطوات التنفيذ الفعلي بهمة العراقيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أن ميناء الفاو الاستراتيجي يرى خطوات التنفيذ الفعلي الأولى، بهمة العراقيين وعملهم الجاد.
وكتب الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، أن "ميناء الفاو - المشروع الإستراتيجي الذي انتظرناه لسنوات طويلة، يرى خطوات التنفيذ الفعلي الأولى، بهمة العراقيين وعملهم الجاد".
وأضاف "بالأفعال لا بالأقوال، نسير معا نحو مستقبل أفضل يستحقه العراق وشعبنا العظيم".
وأضاف "بالأفعال لا بالأقوال، نسير معا نحو مستقبل أفضل يستحقه العراق وشعبنا العظيم".