الكاظمي: ميناء الفاو يرى خطوات التنفيذ الفعلي بهمة العراقيين

وكتب الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، أن "ميناء الفاو - المشروع الإستراتيجي الذي انتظرناه لسنوات طويلة، يرى خطوات التنفيذ الفعلي الأولى، بهمة العراقيين وعملهم الجاد".

وأضاف "بالأفعال لا بالأقوال، نسير معا نحو مستقبل أفضل يستحقه العراق وشعبنا العظيم".

