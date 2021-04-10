رئيس الجمهورية: استقرار العراق عنصرٌ لا غنى عنه لأمن المنطقة

وقال صالح خلال استقباله أمين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، إن "سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق تنطلق من إدراكه أهمية إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار، لأن استقرار العراق وسيادته عنصرٌ لا غنى عنه لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها".وأضاف، أن "الجهود العراقية منصبة على دعم الحوار لتسوية المشاكل وتخفيف حدة التوترات، وتبنّي التعاون العربي المشترك في إرساء أمن وسلام المنطقة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار العراق".

وأكد، أهمية "دور جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي المشترك عبر تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء من اجل إرساء امن واستقرار المنطقة".

من جانبه، أكد احمد أبو الغيط "دعم الجامعة العربية لجهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز أمنه واستقراره وحماية سيادته".

