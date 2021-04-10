حسين وأبو الغيط يبحثان علاقات العراق بتركيا وإيران وأوضاع سوريا

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، السبت، علاقة العراق مع تركيا وإيران والوضع في سوريا.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك، حضره مراسل الخليج 365، إنه "تم التباحث حول أوضاع المنطقة بشكل عام، وسوريا بشكل خاص، وعلاقات العراق مع دول الجوار خاص مع تركيا وإيران، كذلك نتائج الزيارات العراقية الخارجية".



من جانبه، أشار أبو الغيط إلى أن "الجامعة العربية ستستضيف القيادة العراقية في غضون أشهر"، مردفاً "نحن تحت إمرة العراق بما يؤمن مصالحه".

