الكاظمي يتحدث عن انهيار الطغيان.. ورغد صدام: سنحرر بلدنا!

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"الخليج 365" من لندن: استذكر العراقيون سقوط نظامهم السابق، في مثل هذا اليوم عام 2003، واعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ذلك انهيارا للطغيان، فيما قالت رغد ابنة رئيس النظام السابق صدام حسين ان العراقيين سيحررون بلدهم بعد ان سلمه "تحالف الشر" الى ايران هدية مجانية.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ان اليوم هو ذكرى انهيار الطغيان والغرور والاستبداد . كما استذكر اعدام النظام السابق لزعيم حزب الدعوة الاسلامية آية الله السيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدي في مثل هذا اليوم من عام 1980 قائلا في تغريدته التي تابعتها "ايلاف" ان "استشهاد الإمام السيد محمد باقر الصدر على يد النظام الطاغي هو يوم أليم وعلامة فارقة في التأريخ العراقي، الذي سجل بعد 23 عاماً من ذلك اليوم ذكرى انهيار النظام نفسه الطغيان والعبث والغرور والاستبداد حوّلت أيامنا إلى فواجع، لكن العراقيين يصرون على الحياة وعلى غدٍ يليق بتضحياتهم".

ففي مثل هذا اليوم من عام 2003 دخلت القوات الاميركية الى العاصمة العراقية واسقطت نظام حزب البعث الذي حكم العراق منذ عام 1968 وتولى رئاسة العراق صدام حسين عام 1979 .

رغد صدام: سنحرر العراق

اما رغد ابنة الرئيس السابق صدام حسين فقد خاطبيت العراقيين في بيان حصلت "ايلاف" على نسخة منه قائلة "أيها العراقيون الأمجاد.. قبل ثماني عشرة سنة انتهك تحالف الشر حرمة عاصمتنا الجميلة بغداد.. تحت سيل من الأكاذيب والاتهامات، دمروا كل ما هو جميل وروعوا الأطفال وسفكوا الدماء في كل أنحاء العراق.." خدعهم جواسيسهم (وهم أقوى دولة!!) وافهموهم أنهم سيستقبلون جحافلهم بالزهور والأهازيج، غير أنكم أيها العراقيون الشجعان لقنتموهم أقسى الدروس، في أن الأوطان لا يبيعها أبناؤها الشرفاء، لقنتم العدو درسا في الدفاع المقدس عن وطنكم، لقد كانت ردة فعلكم أسرع مما توقع الجميع فسلم تحالف الشر العراق كردة فعل على كل ذلك، إلى إيران هدية مجانية".

وزادت "لقد استهدفوا كل جميل في بلدنا ،علماء العراق والعقول النيرة المتعلمة .. ضباط الجيش قتلوهم أو هجروهم".

وأضافت "أيها العراقيون الأباة، لن نستسلم، نحن شعب الإرادة والمعجزات، سننهض من جديد من تحت كل الصعوبات ونحير العالم ومؤرخيه كما كان العراق كذلك دوما.. نحرر بلدنا الجميل ونستخلص العبر من كل التجارب باذن الله ولن ننسى دور وجهد اي عراقي .. نبني عراقا رائعا متقدما كدول العالم المتحضرة .. هذا وعد قطعناه على انفسنا امام الله وامامكم.. والنصر والتوفيق من عند الله القدير ".

احتلال العراق

وكانت القوت الاميركية التي قادت تحالفا دوليا عسكريا من 30 دولة قد دخلت الى بغداد في التاسع من نيسان ابريل عام 2003 بعد معركة بين القوات المسلحة العراقية السابقة والجيش الأمير كي بدأت في أوائل الشهر نفسه عندما كان جورج بوش الابن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية. وقد قتل المئات من افراد القوات العراقية عدد قليل من القوات الأميركية بحسب الاعلام الاميركي

وبعد انتهاء المعركة دخلت القوات الأميركية العاصمة العراقية ثم مدينة كركوك الشمالية في العاشر من نيسان ومدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 15 من الشهر نفسه.

وقد عينت واشنطن الدبلوماسي الاميركي بول بريمر حاكما مدنيا للعراق واصدر عدة قوانين من اكثرها ضررا للعراق هو حل الجيش العراقي .. ثم شكل مجلسا للحكم من زعماء المعارضة العراقية حتى تشكيل اول حكومة مؤقتة ترأسها اياد علاوي في 28 تموز يوليو عام 2004 وحتى 6 نيسان 2005 .

عملية سياسية هزيلة

وبعد ذلك دشنت البلاد مرحلة سياسية جديدة لم يستطع المنخرطون فيها من القادة الجدد تحقيق تطلعات العراقيين في بناء نظام ديمقراطي حقيقي فجاءت العملية السياسية هزيلة سادها تسلط احزاب موالية لايران في معظمها اضافة الى الفساد والعجز في تقديم منجزات حقيقية للعراقيين مع هيمنة ايرانية طاغية على شؤون البلاد.

ادى هذا الوضع بالرئيس العراقي برهم صالح الى الاقرار بإخفاق نظام الحكم بعد عام 2003 ما تسبب بأزمات كبيرة سياسية وأمنية واقتصادية .. داعياً إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة ذات سيادة. كما حذر من المجاملة على حساب القانون واستمرار الفساد وانفلات السلاح خارج إطار الدولة.

وقد دفع فشل العملية السياسية الى اندلاع احتجاجات شعبية غير مسبوقة اواخر عام 2019 في 10 محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد مطالبة بسقوط الطبقة الحاكمة ما ادى الى سقوط حوالي 600 قتيل من المحتجين واصابة 21 الفا اخرين نتيجة صدامات مع القوات الامنية وهو امر اسقط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ليخلفه في رئاسة الحكومة في ايار مايو 2020 مصطفى الكاظمي الذي اعلن عن اجراء انتخابات عامة مبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل استجابة لمطالب المحتجين.