الحلبوسي: ضرورة أن يكون هناك منهاج لإدارة الدولة

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "التقى، الأمين العام للمشروع الوطني العراقي اليخ جمال الضاري".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد والاستحقاقات الانتخابية للمرحلة المقبلة، والتأكيد على ضرورة إيجاد سبلٍ لحل الأزمات المتراكمة التي تعاني منها البلاد، وضرورة أن يكون هناك منهاج لإدارة الدولة".

