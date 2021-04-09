انت الان تتابع خبر الحلبوسي: ضرورة أن يكون هناك منهاج لإدارة الدولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، ضرورة أن يكون هناك منهاج لإدارة الدولة.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "التقى، الأمين العام للمشروع الوطني العراقي اليخ جمال الضاري".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد والاستحقاقات الانتخابية للمرحلة المقبلة، والتأكيد على ضرورة إيجاد سبلٍ لحل الأزمات المتراكمة التي تعاني منها البلاد، وضرورة أن يكون هناك منهاج لإدارة الدولة".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد والاستحقاقات الانتخابية للمرحلة المقبلة، والتأكيد على ضرورة إيجاد سبلٍ لحل الأزمات المتراكمة التي تعاني منها البلاد، وضرورة أن يكون هناك منهاج لإدارة الدولة".