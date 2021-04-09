انت الان تتابع خبر الأسبوع المقبل.. وزیرة الخارجیة الاسبانية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجیة الاسبانیة، الیوم الجمعة، ان وزیرة الخارجیة أرانشا غونزاليسس تجري زیارة إلى دولتي العراق والكويت في الفترة من 10 إلى 13 نيسان الجاري.