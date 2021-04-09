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الأسبوع المقبل.. وزیرة الخارجیة الاسبانية في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجیة الاسبانیة، الیوم الجمعة، ان وزیرة الخارجیة أرانشا غونزاليسس تجري زیارة إلى دولتي العراق والكويت في الفترة من 10 إلى 13 نيسان الجاري.
وذكرت الوزارة، في بیان ان "غونزالیس ستواصل مع ھذه الرحلة جولتها إلى منطقة الخلیج العربي التي بدأتھا في فبرایر الماضي بزیارة المملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة وقطر مشیرة إلى ان الھدف ھو تمتین العلاقات مع دول المنطقة من خلال تعزیز الزیارات الثنائیة".

وأشارت إلى أن "الوزيرة ستزور بغداد واربيل یومي 12 و13 نيسان الجاري".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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