انت الان تتابع خبر الخلية تعلن ضبط كدس عتاد لـ'داعش' في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، العثور على كدس عتاد من مخلفات داعش في محافظة كركوك.
وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قوة مشتركة من الفرقة 3 و مفرزة مكافحة المتفجرات في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك نفذت واجب تفتيش في ضمن قاطع المسؤولية".
وأضاف، أن "الواجب أسفر عن العثور على 2 عبوة ناسفة على شكل جليكان و 2 مقذوف طائرة و 2 قنبرة هاون عيار 60 ملم من مخلفات داعش الارهابية".
وأشار البيان إلى أنه "تم تفكيك الكدس و أتلافه من قبل مفرزة المعالجة".
وأضاف، أن "الواجب أسفر عن العثور على 2 عبوة ناسفة على شكل جليكان و 2 مقذوف طائرة و 2 قنبرة هاون عيار 60 ملم من مخلفات داعش الارهابية".
وأشار البيان إلى أنه "تم تفكيك الكدس و أتلافه من قبل مفرزة المعالجة".