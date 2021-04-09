الخلية تعلن ضبط كدس عتاد لـ'داعش' في كركوك

وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قوة مشتركة من الفرقة 3 و مفرزة مكافحة المتفجرات في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك نفذت واجب تفتيش في ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف، أن "الواجب أسفر عن العثور على 2 عبوة ناسفة على شكل جليكان و 2 مقذوف طائرة و 2 قنبرة هاون عيار 60 ملم من مخلفات داعش الارهابية".



وأشار البيان إلى أنه "تم تفكيك الكدس و أتلافه من قبل مفرزة المعالجة".