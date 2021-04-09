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بطلب عراقي.. تأجيل زيارة الرئيس اللبناني إلى بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، اليوم الجمعة، تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، بطلب من بغداد.
وقالت الرئاسة في بيان أطلعت عليه الخليج 365، أنه "تم تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده في 17 نيسان الجاري من قبل الأشقاء في العراق".

وأضاف البيان "تولت مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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