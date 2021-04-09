انت الان تتابع خبر ما علاقة وفاة الأمير فيليب بهاري وميغان ماركل... مقدّم برامج يكشف المستور! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ربط براين كيلميد، وهو مقدم برنامج أميركي على قناة فوكس آند فريندز، وفاة الأمير فيليب بمقابلة الأمير هاري وميغان ماركل مع أوبرا وينفري، وذلك بعد دقائق فقط من إعلان قصر باكنغهام عن وفاته.

