رئيس الجمهورية: نحتاج لـ'عقد سياسي' يصلح الحكم

وقال صالح في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إنه "في ٩ نيسان نستذكر استشهاد الامام الصدر وسقوط نظام الاستبداد الذي ارتكب ابشع الجرائم بحق العراقيين".

وأضاف "لا يمكن الاستخفاف بالتحولات الكبرى المتحققة بعد التغيير،ويجب ان نقر باخفاقات لا يمكن تبريرها فقط بأرث النظام السابق".



وتابع صالح "فنحن بحاجة لعقد سياسي جديد يُصلح الحكم نحو دولة مقتدرة ذات سيادة".