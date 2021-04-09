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صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ1500 جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :
عدد الاصابات 1500 موزعة كالآتي :

أبو دشير ———————-42

أبو غريب ———————43

الإسكان ————————13

الاعلام ————————63

البياع ————————-10

التاجي ———————-147


التاجيات ———————1

التراث ————————13

الحرية ————————-81

الخطيب ———————-15

الدورة ————————-81

الدولعي ————————18

الرحمانية ———————-12

الرصافة ————————18

السيدية ————————48

الشرطة الخامسة ————17

الشرطة الرابعة —————-6

الشعلة —————————127

الصالحية ————————3

الطارمية ————————-27

الطوبجي ————————-15

العامرية —————————-28

العطيفية —————————22

العلاوي ——————————-30

الغزالية ——————————85

القادسية—————————-24

الكاظمية —————————-61

اللطيفية —————————-7

المحمودية ———————-59

المعالف —————————15

المكاسب ————————-7

المنصور ————————40

المواصلات ———————-9

الوشاش ————————13

اليرموك ————————29

اليوسفية —————————1

جكوك ——————————17

حي الجامعة ———————-37

حي الجهاد ————————70

حي العامل ————————36

حي العدل ———————-22

حي الفرات ————————20

سبع البور———————-6

سويب —————————-12

شارع حيفا ———————-17

شاطئ التاجي——————-5

كرادة مريم ———————-20

محافظة الديوانية————-1

محافظة النجف —————-2

محافظة بابل ——————-1

محافظة ذي قار —————-1

محافظة كركوك—————-1

محافظة واسط ——————2

الشفاء:
1275

الوفيات:
4

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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