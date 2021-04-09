انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ1500 جديدة والان مع التفاصيل
عدد الاصابات 1500 موزعة كالآتي :
أبو دشير ———————-42
أبو غريب ———————43
الإسكان ————————13
الاعلام ————————63
البياع ————————-10
التاجي ———————-147
التاجيات ———————1
التراث ————————13
الحرية ————————-81
الخطيب ———————-15
الدورة ————————-81
الدولعي ————————18
الرحمانية ———————-12
الرصافة ————————18
السيدية ————————48
الشرطة الخامسة ————17
الشرطة الرابعة —————-6
الشعلة —————————127
الصالحية ————————3
الطارمية ————————-27
الطوبجي ————————-15
العامرية —————————-28
العطيفية —————————22
العلاوي ——————————-30
الغزالية ——————————85
القادسية—————————-24
الكاظمية —————————-61
اللطيفية —————————-7
المحمودية ———————-59
المعالف —————————15
المكاسب ————————-7
المنصور ————————40
المواصلات ———————-9
الوشاش ————————13
اليرموك ————————29
اليوسفية —————————1
جكوك ——————————17
حي الجامعة ———————-37
حي الجهاد ————————70
حي العامل ————————36
حي العدل ———————-22
حي الفرات ————————20
سبع البور———————-6
سويب —————————-12
شارع حيفا ———————-17
شاطئ التاجي——————-5
كرادة مريم ———————-20
محافظة الديوانية————-1
محافظة النجف —————-2
محافظة بابل ——————-1
محافظة ذي قار —————-1
محافظة كركوك—————-1
محافظة واسط ——————2
الشفاء:
1275
الوفيات:
4