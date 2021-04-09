انت الان تتابع خبر افضل الاطعمة لتبريد الجسم خلال فصل الصيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد تقرير نشره موقع "تايمز أوف أنديا"، بأن هناك بعض الأنواع من الخضروات والفواكه، والتي تساعد إذا أضفتها إلى نظامك الغذائي، على ترطيب جسمك خلال درجات الحرارة المرتفعة، وهي:

- المانجو

يمكن تناولها سليمة أو استخلاص عصير منها، وهي من أغنى الفواكه بفيتامينات A وC والصوديوم والألياف، وتحتوي على أكثر من 20 معدنا آخر، وتعد م مفيدة لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض القلب.



من أفضل الفواكه التي يمكن تناولها فى أيام الصيف الحارة، لأنه يحتوى على 92% من الماء، فهو أكثر الأطعمة المرطبة التي يمكنك تناولها، وغني بالألياف وفيتامين سى وفيتامين أ والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

كما يساهم البطيخ في الحماية من خطر الإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات.

- الخيار

يحمي الخيار من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف، إذ يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "كيه" والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما يحتوي على 95% من الماء وكمية قليلة من السعرات الحرارية.



ويساهم الخيار في إزالة السموم من الجسم، كما يحافظ أيضًا على بشرتك صحية وجميلة.

- الطماطم

تعد من الأطعمة الغنية بفيتامينات أ وب2 وسي وحمض الفوليك والألياف والبوتاسيوم، وتحمي من السرطان واضطرابات المناعة الذاتية وأمراض القلب، كما تحتوى على نسبة عالية من الماء تصل إلى 95%.