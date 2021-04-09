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بهدفين لواحد.. الكرخ يهزم الميناء في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-09 | 15:55

بهدفين لواحد.. الكرخ يهزم الميناء في ممتاز الكرة

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حقق نادي الكرخ، اليوم الجمعة، فوزا على نادي الميناء، بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لدوري الكرة الممتاز.
وسجل الكرخ أول أهدافه عند الدقيقة الأولى من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب خليل محمود، ليعادل الميناء النتيجة بأقدام اللاعب حمزة عدنان عند الدقيقة 27 من ركلة ثابتة قريبة من منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي.

وجاء هدف الفوز لنادي الكرخ في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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