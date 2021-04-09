اعتقال متهمين وضبط أسلحة مختلفة في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، القبض على 5 متهمين وضبط مختلف الأسلحة في محافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أنه "شارك أبطال لواء القوة الضاربة التابعة الى قيادة شرطة الطاقة بعملية مشتركة مع لواء 36 جيش عراقي، والشرطة المحلية لمديرية شرطة محافظة البصرة ضمن عمليات الوعد الصادق لملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون في منطقة القيادة البحرية والمسفن".



وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة متهمين ومصادرة أسلحة خفيفة ومواد مخدرة".

