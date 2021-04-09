القبض على صاحبي مختبر تحليلات وعيادة تمريض في بابل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، القبض على صحابي مختبر تحليلات وعيادة تمريض في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز مشتركة من مكافحة الجريمة المنظمة / بابل ودائرة صحة المحافظة ، خلال جولة تفتيشية ضمن قاطع المشروع، شمالي بابل، القبض على صاحب مختبر تحليلات مرضية، وآخر لديه عيادة تمريض طبية".



وأشارت إلى أن "السبب هو عدم وجود إجازة ممارسة المهنة لديهم، ليتم اصطحابهما من قبل مفارز الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية".