انت الان تتابع خبر زوج ينتحر أمام ابنه المعاق بعد وفاة زوجته بحادث سير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل إعلام مغربية، يوم أمس، أن رب الأسرة أقدم على الانتحار أمام ولده المعاق بعد دقائق من وفاة زوجته جراء إصابتها بجروح بليغة في حادث سير.

وانقلبت السيارة التي كان يقودها الرجل في أحد المنعرجات بمدخل مدينة أغادير، ونقل السائق وزوجته وولده الذي يعاني الإعاقة إلى المستشفى إلا أن زوجته لم تنجو.



ولم يستطع الرجل تحمل الأخبار السيئة، وخرج من المستشفى متوجها نحو شجرة حيث أقدم على الانتحار شنقا.

وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث وتم نقل جثة المتوفى نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني.