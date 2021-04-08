انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: إستطعنا خلال الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي التكرّيسَ لمسار جديد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، عن تمكن العراق خلال الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن التكريس لمسار جديد.
وذكر حسين في تغريدة له على توتير أن" العراق استطاع خلال الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن التكريس لمسار جديد يعكس استجابة المفاوض العراقي للمصالح الوطنية في إطار السيادة الكاملة، ليأخذ حضوره المتوازن في شراكةٍ ممتدة ومتعددة المجالات".
ووجه فؤاد حسين شكره لوزير الخارجية الاميركي لإدارته الوفد المفاوض بما يعزز العلاقات بين بلدينا.
ووجه فؤاد حسين شكره لوزير الخارجية الاميركي لإدارته الوفد المفاوض بما يعزز العلاقات بين بلدينا.