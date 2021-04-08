انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: إستطعنا خلال الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي التكرّيسَ لمسار جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، عن تمكن العراق خلال الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن التكريس لمسار جديد.