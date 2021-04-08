وصفت بالمخيفة... العراق يسجل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا

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ايلاف من لندن: فيما سجل العراق الثلاثاء اعلى معدل يومي باصابات فايروس كورونا منذ ظهور الجائحة في البلاد وسط تفش واسع للجائحة في اقليم كردستان الشمالي ما ارغم السلطات على حظر التنقل بين محافظات الاقليم والمحافظات الاخرى حيث جاء العراق في اعلى سلم الاصابات بين الدول العربية.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم تسجيلها أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث بلغت 7300 إصابة جديدة مع 33 حالة وفاة إلى جانب شفاء 5225 حالة من الفيروس وهو اعلى عدد من الاصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد في 24 شباط فبراير عام 2020 .

وأشارت الوزارة في بيان تابعته "ايلاف" الى أن عدد الذين تلقوا اللقاح خلال آخر 24 ساعة بلغ 8772 ليصل اجمالي الحاصلين على اللقاح إلى 110 آلاف و983 شخص.

وبذلك وصلت اعداد المصابين بالفايروس في البلاد الى 887 الفا و291 مصابا والذين هم تحت العلاج الى 83 الفا و332 مصابا .. فيما بلغت حالات الوفاة الى 14 الفا و502 حالة اضافة الى471 مصابا يعالجون في العناية المركزة.

واثر ذلك وصف المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحافي هذه الزيادة بإصابات كورونا بانها مخيفة وتوقع زيادة عددها في الأيام المقبلة محذرا من ان العراق في دائرة الخطر.

حظر تنقل بين محافظات الاقليم وباقي محافظات العراق

واثر تفشي الوباء بشكل كبير في اقليم كردستان العراق الشمالي فقد قررت وزارة الداخلية هناك الثلاثاء حظر التنقل بين محافظات الاقليم الثلاث والمحافظات العراقية الاخرى.

وقال بيان للوزارة انه "تقرر حظر التنقل بين محافظات الاقليم والمحافظات العراقية الاخرى مع استثناء فئات معينة".. موضحة ان "هذا القرار يأتي مع إيقاف العمل بقرار الحظر الجزئي المعمول به سابقاً والذي فرض حظر التنقل بين محافظات إقليم كردستان مع محافظات العراق 3 أيام من الأسبوع".

واشارت الوزارة الى انه يستثنى من القرار الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقوات التحالف والدبلوماسيين والبعثات الرسمية وكذلك المواطنين المقيمين في إقليم كردستان إلى جانب المرضى ممن هم في حاجة لتلقي العلاج في الإقليم .

وبينت ان "القرار لايشمل التجار والمستثمرين مع استمرار التجارة بين إقليم كردستان والمحافظات، مع أخذ الاجراءات الوقائية بعين الاعتبار".

وجاءت هذه الاجراءات اثر اعلان وزارة الصحة في إلاقليم امتلاء وحدات العناية المركزة في المستشفيات بالمصابين. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور آسو حويزي في مؤتمر صحافي عقده على هامش تسلم الوزارة مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا من شركة "جايكا" اليابانية "للأسف نمر بأوضاع خطيرة جدا جدا".

وقال أن "وحدات العناية المركزة في الإقليم لم تعد تسع لاستقبال المرضى لامتلائها.. مضيفا ان معدل الإصابات بجائحة كورونا بتصاعد في كردستان مع زيادة الوفيات والحالات الحرجة ما دفع الى تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية.

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان اليوم تسجيل 1045 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وتصدر العراق الثلاثاء قائمة الدول العربية في عدد الوفيات والاصابات بفايروس كورونا فيما احتل المرتبة 26 عالمياً.

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