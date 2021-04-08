الكاظمي: زيارتانا للسعودية والامارات بغاية النجاح والأهمية

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ايلاف من لندن: اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء زيارتيه الاخيرتين الى السعودية والامارات ناجحتين ومهمتين بكل المعايير منوها الى انهما استقبلتا العراق بعمقه وتاريخ وارثه.. فيما اعلن انه سيتم غدا اعلان نتائج التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات بمحافظة ذي قار.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال ترؤسه اليوم الجلسة الاسبوعية الاعتيادية لحكوته "كانت الزيارتان الاخيرتان الى المملكة العربية السعودية والامارات ناجحتان بكل المعايير" .. معتبرا "إن حفاوة الاستقبال لم تكن تمثل مصطفى الكاظمي بل ان الاخوة العرب استقبلوا العراق، وتاريخ العراق وأرثه وعمقه" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "ايلاف".

واكد "الزيارتان كانتا بغاية الاهمية ولمسنا رغبة اخوية صادقة بدعم العراق في هذه المرحلة، وهذا ليس غريبا على الاخوة العرب بتاريخهم واصالتهم، وسوف نترجم هذه الروح الى آليات عمل دائمة مع جميع جيراننا ومع المجتمع الدولي".

وزار الكاظمي الاسبوع الماضي كلا من السعودية والامارات حيث اجرى مباحثات مع قادتها اسفرت عن توقيع اتفاقات تعاون في مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاتفاق على التنسيق في المواقف حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية . كما تم الاعلان خلال الزيارتين عن تخصيص كل من البلدين البلدين 3 مليارات دولار للاستثمار في العراق لتعزيز اقتصاده وتوفير فرص عمل لمواطنيه.

احداث ذي قار

وحول الأحداث في محافظة ذي قار الجنوبية وعاصمتها الناصرية قال الكاظمي" لقد عملنا منذ اشهر على معالجة ازمة ومطالب اهلنا في الناصرية، وخصصنا صندوقا خاصا لاعمار ذي قار نتمنى ان يتم صرف امواله بما يخدم اهلنا في المحافظة".

واشار الى انه بسبب ظروف معروفة واشكالات مختلفة بعضها قانونية اصبح منصب محافظ ذي قار شاغرا وقررنا بالتالي اختيار محافظ ذي قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والادارية في المحافظة.

ونوه الكاظمي الى أنه بصرف النظر عن اسم المحافظ، اناشد اهلي في ذي قار بان يضعوا ايديهم بيد الحكومة المحلية وسنضع نحن ايدينا بيد ذي قار ونتعاون جميعا للنهوض بواقع المحافظة.

ولفت الكاظمي إلى أنه شكل مجلسا استشاريا في الناصرية مرتبطا برئيس الوزراء الذي سيتابع مع المحافظ والمجلس كل تفاصيل اعمار ذي قار بشكل يومي، منوها إلى أنه سنعلن غدا نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الاخيرة في ذي قار .

يشار الى ان الكاظمي قرر امس تعيين مرشح متظاهري ذي قارمحافظا جديدا لها هو طبيب القلب أحمد الخفاجي حيث ناقش معه مشكلات المحافظة ومقترحاته لحلها فتم تكليفه بتولي المنصب وهو من أبناء المحافظة طبيب اختصاص تكنولوجيا تقنيات القلب والاوعية في مركز القلب بادارة صحة المحافظة وخريج كلية الطب في جامعة البصرة ومن جامعة ارهوس في الدنمارك وله عدة مؤلفات.

وكان الكاظمي قد أقال محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي في شباط فبراير الماضي عقب اندلاع احتجاجات عنيفة خلفت العشرات من القتلى والمصابين وكلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بإدارة المحافظة بشكل مؤقت.

ارتفاع الاسعار وأزمة المحاضرين

وعن أزمة المحاضرين المجانيين في العراق اوضح الكاظمي قائلا" استمعنا خلال الايام الماضية الى مزايدات اعلامية بشأن قضية المحاضرين ورغم ان هذا الملف نتاج مراحل سابقة وعدم تخطيط، فقد وضعنا في الموازنة آلية لمعالجة هذه القضية كونها تهم شريحة اساسية.

واعرب عن اسفه قائلا "تم تغيير الارقام والنصوص في الموازنة ومع هذا سيتم اعداد صيغة ستعرض في الجلسة من اجل تحقيق الانصاف لهذه الشريحة ولو بالحدود الدنيا".

وتشهد بغداد والمحافظات العراقية الوسطى والجنوبية تظاهرات للمحاضرين يطالبون فيها بترسيمهم وتوظيفهم على الملاك الوظيفي الدائم حيث قاموا بمحاصرة مبان حكومية وغلقها للضغط على السلطات لحل مشاكلهم.

وفي ما يخص ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في العراق قبيل حلول شهر رمضان جراء خفض قيمة الدينار مقابل الدولار اشار الكاظمي الى انه لمس خلال الايام الماضية شكاوى من زيادة غير مقبولة باسعار المواد الغذائية.. مشددا بالقول انه سيتابع بنفسه ما يحدث في الاسواق لحماية المواطن من جشع المتاجرين بقوت الشعب ، ولن نسمح للمزايدين باستغلال الظرف الاقتصادي.

ختتم رئيس الوزراء العراقي قائلا "يحل علينا شهر رمضان الكريم وسنناقش اليوم قضية البطاقة التموينية في رمضان ووجهت بايصال الحصص الاضافية خلال الايام المقبلة واضافة حصة جديدة وسنتناقش مع وزير التجارة بهذا الشان".

وكان الكاظمي قد اصدر الاسبوع الماضي قرارات وجه فيها وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات حازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق . واشار الى ان "ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلالا لاقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان وكما يحدث سنويا".

كما وجه رئيس الوزراء وزارة التجارة باستنفار كامل الجهود والدخول بحالة طوارئ والعمل على مدار الساعة لتوفير مفردات البطاقة التموينية كاملة واعطاء حصص اضافية ايضا حيث ان اجراءات عقابية ستطال من يستغل الاوضاع ويرفع اسعار المواد الغذائية، وسيقابلها ضخ كبير للمواد الغذائية من الزيت والسكر والطحين بمفردات البطاقة التموينية.