الكاظمي ومحمد بن زايد ومحمد بن راشد يكشفون مضمون مباحثاتهم في الامارات

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""الخليج 365"" من لندن : كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي عهد الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مضمون مباحثاتهم في ابو ظبي ودبي الاحد والقضايا التي ناقشوها .. فيما أكد المسؤول العراقي ان أبواب بلاده مفتوحة أمام الشركات الاماراتية للعمل والاستثمار فيها.

وقال الكاظمي ان مباحثاته في ابو ظبي مع الشيخ بن زايد تأتي استكمالا لتعزيز علاقات بلده مع العالم وجيرانها ومحيطها العربي.

وأضاف الكاظمي في تغريدة تابعتها "ايلاف"عقب اجتماعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة "استكمالا لنهج الحكومة بتعزيز علاقات العراق مع العالم ومع جيرانه ومحيطه العربي على اساس المصالح المشتركة، نجري برفقة وفد حكومي زيارة الى دولة الامارات العربية المتحدة، ناقشنا فيها العديد من الملفات التي ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزز التعاون بين البلدين ".

ومن جهته قال الشيخ محمد بن زايد ان الامارات تقف دائما الى جانب كل ما يحقق استقرار العراق ومصالح شعبه .

وكتب بن زايد في تغريدة تابعتها "ايلاف" "أرحب بأخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق بين أهله في الإمارات لاجراء مباحثات مثمرة معه تعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا الشقيقين". وأضاف "بحثت مع الدكتور مصطفى الكاظمي تعزيز علاقاتنا الأخوية ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، وتبادلنا وجهات النظر حول التطورات العربية والإقليمية والدولية... الإمارات دائما إلى جانب كل ما يحقق استقرار العراق ومصالح شعبه"".

الكاظمي يلتقي الشيخ محمد بن راشد

وخلال لقائه مع رئيس وزراء الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم فقد بحث الكاظمي العلاقات بين البلدين و سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آلياته في جميع المجالات. وفي ختام اللقاء كتب الشيخ آل مكتوم تغريدة قال فيها "استقبلت اليوم أخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق.. تباحثنا وتحدثنا في بناء علاقات أقوى وأعلى بين البلدين".

وأضاف "العراق بلد ليس كبقية البلدان ..هو فجر الحضارة البشرية..في البدء كان العراق ثم كانت الحضارة .. سيعود بإذن الله ..لأنه عبر 7 آلاف سنة لم يغب عن مشهد الحضارة".

أبواب العراق مفتوحة أمام رجال الاعمال والشركات الاماراتية

وخلال لقاء كاظمي مع مجموعة من رجال الاعمال ورؤساء الشركات الاماراتية فقد بين ان العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة ادت الى تاخر التنمية والخدمات، منوها الى ان العراق هو مهد الحضارات والتنوع الكبير الذي يمثل عنصر قوة لنا، يستحق بذل الجهود من اجل خدمة مواطنيه.

وأوضح ان الحكومة العراقية اتخذت اجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية، وهناك تعافي تدريجي للاقتصاد العراقي. واشار الى الورقة الاصلاحية لحكومته التي تستهدف تطوير القطاع الخاص، وتقديم كل التسهيلات له.

وشدد على ان ابواب العراق مفتوحة امام الشركات الاماراتية ورجال الأعمال وبين ان عدة اجراءات اتخذت للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات امام الشركات. وقال ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالطاقة النظيفة، ووضعت خططا واتخذت عدة اجراءات بشأنها.

من جهتهم اشاد رجال الاعمال، بالاصلاحات التي اتخذتها الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي والتي تم لمسها مؤخرا، واكدوا على استعدادهم للعمل في العراق في مختلف القطاعات.

مباحثات رسمية

وجرت في ابو ظبي اليوم مباحثات رسمية عراقية اماراتية ترأسها الكاظمي وبن زايد تمحورت حول تطويرالعلاقات بين البلدين وتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات، فضلا عن مناقشة مجمل الاوضاع في المنطقة وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار.

وقد اشاد الشيخ بن زايد بخطوات الحكومة العراقية الاصلاحية والهادفة لتطوير الإقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، كذلك بدور العراق في تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة، ونهجه لسياسة التهدئة والحوار .

حرص اماراتي على أمن واستقرار العراق

وكانت الامارات قد رحبت بتولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية في مايو أيار عام 2020 معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن "دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها العراق الشقيق والتحديات التي تواجهه حالياً والتي تتطلب توافقا يعمل بإخلاص حرصا على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية".

ويرتبط العراق والامارات بعلاقات اقتصادية شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الاخيرة حيث تعكس أرقام التبادل التجاري بينهما منحا ايجابيا اذ يبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حوالي 12 مليار دولار في مؤشر يعبر عن حرص البلدين على بناء شراكة تجارية وثيقة ومستدامة .

واليوم اعلنت الخطوط الجوية العراقية انها ستفتتح بدءا من الاول من ايار مايو المقبل خطا جويا مباشرا بين بغداد وابو ظبي ذهابا وايابا.