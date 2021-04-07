اخبار العالم / اخبار العراق

انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، عن انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف، إن "الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ انطلقت عبر تقنية الاتصال المرئي".

 

وأضاف أن "وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الأميركي انتوني بلينكن يفتتحان جلسة الحوار الستراتيجي العراقي-الأميركيّ".

 

بدوه، قال وزير الخارجية الأميركي إن "اجتماعنا اليوم يأتي تاكيداً على علاقة الشراكة بين العراق والولايات المتحدة"، مؤكداً أن "الحكومة العراقيّة كرّست لمبادئ الدستور من خلال منهاجها الحكومي".


الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا