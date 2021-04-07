كورونا حول العالم.. حصيلة جديدة لضحايا الفايروس

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 133 مليونا و34 ألفا و420 إصابة، الأربعاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و886 ألفا و246 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 107 ملايين و289 ألفا و168 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.