انت الان تتابع خبر صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة وحالات الشفاء والان مع التفاصيل
1445 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:
قطاع البلديات الثاني 111 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع المدائن 189 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاعظمية 39 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع البلديات الأول 47حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الرصافة 219 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاستقلال 109 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع بغداد جديدة 67 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الصدر 497 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 98 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع النهروان 69 حالة من خلال الرصد الوبائي
462 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
69 حالة في مدينة الصدر
17 حالة في شارع فلسطين
19 حالة في الشعب
29 حالة في منطقة الزعفرانية
27 حالة في النهروان
حالة واحدة في كل من المدائن/ العروبة/ العريفية/ الكرغولية/ جسر ديالى/ الجعارة/ مشروع الوحدة
13 حالة في الحسينية
حالة في منطقة الكرادة
24 حالة في منطقة بغداد جديدة
حالة في منطقة الامين
17 حالة في منطقة المشتل
6 حالات في منطقةالصليخ
11حالة في منطقة العبيدي
9 حالات في منطقة
5 حالات في منطقة المعامل
8 حالات في منطقة الزوية
4 حالة في منطقة حي الكمالية
5 حالات في منطقة الكسرة
4 حالات في منطقة الجادرية
4 حالات في الموصل
7 حالات في حي القاهرة
6 حالات في الشماعية
6 حالات في منطقة سبع ابكار
4 حالات في حي الاعلام
5 حالات في منطقة باب الشيخ
19 حالة في منطقة حي النصر16
16 حالة في منطقة شهداء العبيدي
5 حالات في منطقة الطالبية
4 حالات في منطقة الشالجية
5 حالات في منطقة الضباط
5 حالات في منطقة حي تونس
16 حالة في الاعظمية
وأضاف أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 115301، توفي منهم 1566، ومتبقي قيد العلاج 11794 حالة".
وبين، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 812 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة"، مبينا أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":
143حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر
19حالة شفاء في جانب صحة الكرخ.
59حالة شفاء في منطقة النهروان.
83حالة شفاء في منطقة البلديات
29حالة شفاء في منطقة الحميدية
49حالة شفاء في منطقة الاعظمية
23حا لة حاشفاء في منطقة الزوية
39 حالة شفاء في منطقة الكرادة
37 جالة شفاء في منطقة حي القاهرة
41 حالة شفاء في منطقة جسر دبالى
35 حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة
53 حالة شفاء في حي الزعفرانية
67حالة شفاء في منطقة الشعب
33 حالة شفاء في احي اور
26 حالة شفاء في منطقة ام الكبر
44حالة شفاء في منطقة االعبيدي
33 حالة شفاء في منطقة الأمين
وأفاد الساعدي، بأن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء، ارتفع إلى 101941 حالة شفاء".